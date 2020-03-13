Коронавирус в Казахстане

Он выявлен у пациентов, прибывших из Германии: это мужчина и женщина.

13 марта 2010 года министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил о том, что в Казахстане выявили первый случай коронавируса.

Биртанов сказал о том, что есть подтверждение результата теста на коронавирус. Он выявлен у пациентов, прибывших из Германии: это мужчина и женщина.

Пациенты помещены в инфекционный стационар в Алматы. Клинические симптомы отсутствуют, чувствуют они себя хорошо.

Первый пациент прибыл 9 марта, то есть до перевода страны в 1 категорию. Второй - 12 числа марта.

Биртанов пояснил,что дальнейшие действия будут проводиться по определенному прописанному алгоритму. Ведется поиск контактных лиц. При необходимости будут приняты ограничительные меры.

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