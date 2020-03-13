Система "ПАРАГРАФ Бiлiм" предлагает помощь в переходе на дистанционное обучение

Главное отличие от других систем - это возможность трудоустройства выпускников колледжей.

В казахстанских колледжах внедрена система цифровизации и автоматизации образовательного процесса "Параграф Бiлiм", сообщает zakon.kz.

В сложившейся ситуацией, связанной с появлением короновируса на территории РК, "Параграф Бiлiм" предлагает свою помощь в переходе на дистанционное обучения организациям ТиПО в РК.

Для перевода студентов колледжей на дистанционное обучение компания "ИнфоТех&Сервис" располагает всем необходимым, что позволяет внедрить передовые дистанционные методы обучения качественно и в сжатые сроки. Так, посредством системы "Параграф Бiлiм" преподаватели могут удаленно загружать домашнее задание для студентов, отслеживать и контролировать выполнение задания, а также выставлять оценки в электронный журнал.

Помимо серьезного комплекса инструментов автоматизации обучения, главное, что отличает систему "Бiлiм" от других - это возможность трудоустройства выпускников колледжей.

Посредством вводимой системы "Параграф Бiлiм" у студентов колледжей появилась возможность отправить свое резюме напрямую сотруднику кадровой службы работодателя, а работодатель может не просто увидеть резюме кандидата, но и посмотреть, как он учился, какие оценки получал, как о студенте отзываются преподаватели.

"Параграф Бiлiм" является частью популярной в Казахстане системы профессиональной информации "Параграф", которую используют в своей работе управленцы более 35 000 предприятий по всей стране. Они то и являются потенциальными работодателями.

Так же работодатели смогут заранее, еще на этапе обучения, выбирать потенциальных кандидатов и приглашать студентов колледжей к себе на практику. Такой подход поможет выпускникам колледжей с трудоустройством, а работодателям получить доступ к информации о потенциальных кандидатах.

Такой шаг уже в ближайшем будущем поможет решить проблему молодежной безработицы в регионе.

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