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Из Кыргызстана в Казахстан пытались вывезти более 95 тысяч масок

Они лежали под мешками с сухофруктами.

Фото : аллбиз13 марта 2020, 16:17

В Кыргызстане пресекли незаконный вывоз медицинских масок в Казахстан, передает zakon.kz.

Кыргызская служба "Азаттыка" сообщает, что сегодня, 13 марта на контрольно-пропускном пункте "Чон-Капка-автодорожный" пресечен незаконный вывоз товаров из Кыргызстана в Казахстан.

Оказалось, что гражданин Кыргызстана пытался вывезти на своей машине 95 600 медицинских масок. Они были спрятаны под мешками с сухофруктами.

Общая стоимость задержанного товара составила более 1 млн сом (более 6 млн тенге).

Отмечается, что с 3 февраля правительство на 6 месяцев запретило вывоз лекарственных и медицинских средств из Кыргызстана. В связи с нехваткой в КР медицинских масок отечественные предприятия начали их производство.


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