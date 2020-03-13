Мальдивы открыли первый в мире курорт для коронавирусного карантина

Медперсонал здесь будет работать бесплатно.

На Мальдивах открыли первый в мире островной курорт для изоляции туристов, которые могут оказаться носителями коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По информации издания, отель построили за 10 дней на острове Виливару (Атолл Каафу) в 24 километрах от столицы Мале.

Медперсонал здесь будет работать бесплатно для изолируемых, а финансироваться за счет правительства. При этом обслуживание "организуют в стиле luxury".

В гостинице 30 номеров с замкнутой системой вентилирования и очистки воздуха, трехразовым питанием, которое подают в комнату, большим ЖК-телевизором и полностью укомплектованным мини-баром.

Внешние посещения и контакты гостей друг с другом будут запрещены.

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