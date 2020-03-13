В МИД прокомментировали слухи о зараженном коронавирусом судье

В ведомстве не сообщили является ли он судьей из Нур-Султана или нет.

В министерстве иностранных дел рассказали, что у отца казахстанского дипломата, который работает в Германии, выявили симптомы коронавируса. В ведомстве не сообщили является ли он судьей из Нур-Султана или нет, передает zakon.kz.

Подтверждаем, что к одному из наших дипломатов в посольстве Казахстана в Германии родители приехали в гости. Они находились в Европе с частной поездкой. Через несколько дней у отца дипломата были обнаружены симптомы заражения коронавирусом, после чего он был госпитализирован. На сегодняшний день его состояние улучшилось и он переведен из отдельной палаты в общую. Супруга и сын находятся на карантине под наблюдением немецких врачей, - сказал официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

Ранее министр здравоохранения Елжан Биртанов не смог подтвердить информацию о якобы зараженном коронавирусом судье из Нур-Султана, который ездил в Берлин.

Мы не знаем род занятий наших граждан, которые прибывают. Я пока такой информации не имею. Не могу подтвердить. Что касается факта, да действительно мы получили информацию от МИД, что у гражданина Казахстана, который находится в Германии, по предварительной информации, выявили коронавирус. В связи с этим, лица которые находились с ним на контакте, 12 человек, которых сегодня мы приняли, мы их поместили на карантин, - сказал он.

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