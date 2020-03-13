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Больной коронавирусом в Японии намеренно распространял болезнь

Какое наказание ждет мужчину, пока не сообщается.

Фото : i.ytimg.com13 марта 2020, 17:32

Японец, заразившийся коронавирусной инфекцией, намеренно нарушил режим домашнего карантина и посетил несколько питейных заведений в городе Гамагори префектуры Аити, после чего у одной из работниц паба был выявлен COVID-19, сообщает zakon.kz со ссылкой РИА Новости.

По информации представителей муниципалитета города Гамагори, где проживает мужчина вместе со своими родителями, наличие коронавируса у этой семьи было подтверждено 4 марта. В этот же вечер мужчина, предположительно, заявил своим родителям, что намерен "распространить вирус" и вышел из дома, несмотря на предписанный карантин.

Первым он посетил бар, где провел около 15 минут. После этого он зашел в филиппинский паб, где находился около 40 минут. Во время своего пребывания в пабе мужчина пел в караоке, а также обнимался с работающей в заведении девушкой. Агентство подчеркивает, что мужчина рассказал ей о том, что у него была выявлена коронавирусная инфекция, после чего руководство заведения вызвало полицию и медиков.

Спустя четыре дня у сотрудницы паба поднялась температура. Проведенный ей тест подтвердил наличие коронавирусной инфекции. Информации о том, какое наказание ждет мужчину, пока не сообщается.

По состоянию на 13 марта в Японии были подтверждены 1 395 случаев заражения COVID-19. Из них 697 человек – это пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, а еще 14 человек входили в состав групп, вернувшихся на родину из Китая чартерными рейсами. Число заражений внутри страны составило 684 человека.


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