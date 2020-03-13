Переболевшая коронавирусом девушка поделилась своей историей

Ее не госпитализировали, лечилась сама.

Жительница Сиэтла Элизабет Шнайдер переболела коронавирусом. В своем аккаунте в Facebook она поделилась этой историей, передает zakon.kz.

"Рамблер" привел ее слова о симптомах вируса и лечении.

Элизабет рассказывает, что заразилась очень легко. Предположительно, на домашней вечеринке у друзей - среди заболевших оказалось 40% всех, кто там был. Три дня у них были одинаковые симптомы. При этом, среди ее знакомых никто не кашлял и не чихал, поэтому она была спокойна.

Говорят, что нужно тщательно мыть руки, но я делала и это. Нет никакого другого способа не заразиться, кроме как избегать людей.

Симптомы заболевания у австралийки проявились спустя три дня после предположительного заражения. Она отмечает, что симптомы могут быть разными в зависимости от возраста, болезней и общего состояния человека. У нее и других друзей в возрасте от 40 до 50 лет первыми симптомами стали лихорадка и головная боль. Позже появилась сильная боль в суставах и необъяснимая усталость. И после этого началось повышения температуры.

У некоторых людей была диарея, меня тошнило. После того, как прошла температура, осталась боль в горле и заложенность носа. Не у всех был кашель и затрудненное дыхание. Общая продолжительность болезни составила 10-16 дней.

Элизабет Шнайдер сейчас здорова, но все равно избегает большого скопления людей. Ее не ложили в больницу, лечилась сама. И австралийка призывает всех людей избегать выхода на улицу при наличии минимального набора симптомов, так как они тоже могут быть заражены.

Я знаю, что многие думают, что это их не коснется. Я надеюсь, что это действительно так, но раннее и всестороннее тестирование может помочь избежать распространения эпидемии. Сиэтл очень сильно пострадал, и я никому не пожелаю заболеть этим ужасным вирусом.

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