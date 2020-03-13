Биртанов: Дефицит масок связан со спекуляцией
Маски есть в интернете, но по другой цене. Это очень сложно контролировать.
Фото : almaty.tv13 марта 2020, 18:07
Глава Минздрава Елжан Биртанов сообщил на брифинге в Нур-Султане о том, что дефицит масок связан со спекуляцией, передает zakon.kz.
Дефицит масок связан со спекуляцией. Маски есть в интернете, но по другой цене. Это очень сложно контролировать. У нас создан оперативный штаб, мы ежедневно мониторим производство и распределение масок по регионам. Больше спрос в Алматы и Астане, в виду работы аэропортов, таможни, карантинных объектов. А в первую очередь мы должны обеспечить безопасность госслужащим, борящимся с коронавирусом, - сказал Биртанов.
Он отметил, что Минздрав ежедневно рассматривает вопросы расширения производства, ведет работу по возможному импорту, вся необходимая поддержка отечественным производителям оказывается.
Сколько конкретно ночью привезут масок, я не знаю, - сказал он.
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