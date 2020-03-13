Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Список опасных стран регулярно пересматривается - министр

Меры принимаются в зависимости от пропорций риска.

Фото : cdn2.hype.tech13 марта 2020, 18:07

На пресс-конференции министр здравоохранения Елжан Биртанов обратил внимание на то, что список опасных стран может быть изменен, передает zakon.kz.

По его словам, этот список регулярно пересматривается.

Список стран опасных для посещения регулярно пересматривается и он напрямую связан с ситуацией в этих странах. Вы, наверное, слышали, что прогресс есть в КНР прирост там 0,02% - большое кол-во выписанных пациентов. Хорошая динамика имеется в Южной Корее, за сутки всего 114 случаев. В Италии динамика прежняя, в Иране прирост - 11,9%, большой прирост во Франции, Испании, Германии.
Сейчас наши эксперты изучают ситуацию и вполне возможно, что мы изменим список опасных стран. Меры принимаются в зависимости от пропорций риска. Наши консульские службы в контакте с казахстанцами, которые находятся за границей, - отметил он.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты