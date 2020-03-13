Список опасных стран регулярно пересматривается - министр

Меры принимаются в зависимости от пропорций риска.

На пресс-конференции министр здравоохранения Елжан Биртанов обратил внимание на то, что список опасных стран может быть изменен, передает zakon.kz.

По его словам, этот список регулярно пересматривается.

Список стран опасных для посещения регулярно пересматривается и он напрямую связан с ситуацией в этих странах. Вы, наверное, слышали, что прогресс есть в КНР прирост там 0,02% - большое кол-во выписанных пациентов. Хорошая динамика имеется в Южной Корее, за сутки всего 114 случаев. В Италии динамика прежняя, в Иране прирост - 11,9%, большой прирост во Франции, Испании, Германии.

Сейчас наши эксперты изучают ситуацию и вполне возможно, что мы изменим список опасных стран. Меры принимаются в зависимости от пропорций риска. Наши консульские службы в контакте с казахстанцами, которые находятся за границей, - отметил он.

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