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Назван вероятный победитель "Евровидения"

Little Big Planet - в пятерке.

Фото : joinfo.com13 марта 2020, 18:15

Букмекеры назвали вероятного победителя "Евровидения", сообщает zakon.kz.

Наибольшие шансы у болгарской певицы Виктории Гергиевой и у литовской поп-группы The Roop - они набрали 11% вероятности победы.

На третьем и четвертом месте оказались Швейцария и Исландия, набравшие по 10 процентов. Первую страну на фестивале представит исполнитель Gjon's Tears, а вторую — коллектив Daði & Gagnamagnið. Замкнули пятерку кандидаты от России Little Big.

13 марта Little Big презентовала песню для "Евровидения".

Конкурс пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.


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