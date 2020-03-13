Назван вероятный победитель "Евровидения"
Little Big Planet - в пятерке.
Фото : joinfo.com13 марта 2020, 18:15
Букмекеры назвали вероятного победителя "Евровидения", сообщает zakon.kz.
Наибольшие шансы у болгарской певицы Виктории Гергиевой и у литовской поп-группы The Roop - они набрали 11% вероятности победы.
На третьем и четвертом месте оказались Швейцария и Исландия, набравшие по 10 процентов. Первую страну на фестивале представит исполнитель Gjon's Tears, а вторую — коллектив Daði & Gagnamagnið. Замкнули пятерку кандидаты от России Little Big.
13 марта Little Big презентовала песню для "Евровидения".
Конкурс пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.
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