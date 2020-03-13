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В Вашингтоне 16 марта из-за коронавируса закроются школы

Учителя и персонал школ будут работать над планом по внедрению дистанционного обучения.

Фото : eadaily.com13 марта 2020, 18:24

Мэр Вашингтона Мюрэл Боузер сообщила, что все государственные школы в американской столице закроются на две недели, начиная с 16 марта, из-за угрозы распространения коронавируса, передает zakon.kz.

По словам мэра, учителя и персонал школ 16 марта будут работать над планом по внедрению дистанционного обучения, пишет Риа новости.

Ранее Боузер сообщила, что в столице США объявлен режим чрезвычайной ситуации.

По последним данным, вирус COVID-19 диагностирован в США у более чем 1,6 тысячи человек, 40 из них скончались.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.


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