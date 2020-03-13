Дезинфекцию общественного транспорта проводят в Нур-Султане

С сегодняшнего дня на конечных остановках водители автобусов начали дважды в день дезинфицировать специальным раствором места, которые находятся в тесном контакте с пассажирами, это подлокотники, ручки, сиденья и валидаторы.

В столице с 13 марта в Автобусном парке №1 началась обработка подвижного состава дезинфицирующими средствами, передает zakon.kz.

Как сообщили в автопарке, он обслуживает 70 маршрутов, из них 40 городских, 6 экспресс и 24 пригородных. Количество автобусов в автопарке – 661 ед.

С сегодняшнего дня на конечных остановках водители автобусов начали дважды в день дезинфицировать специальным раствором места, которые находятся в тесном контакте с пассажирами, это подлокотники, ручки, сиденья и валидаторы, - сказали в автопарке.

Название таблеткообразного раствора – "С01". Производство – Республика Казахстан. Дезраствор не вызывает аллергических реакций и не имеет специфических запахов.

После окончания смены маршруты выезжают на мойку, где так же все обрабатываются мойщиками.

Сегодня общественный транспорт столицы обслуживают 6 автобусных парков. Маршрутная сеть состоит из 93 маршрутов, из них 63 городских, 6 экспрессных и 24 пригородных. Ежедневно на линию выезжают около 800 автобусов. На данный момент все маршруты курсируют согласно утвержденному графику.

Для обеспечения обработки автобусов на конечных остановках, дезинфицирующими растворами, компанией CTS направлены письма во все автобусные парки столицы.

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