США потратит $1,5 трлн для поддержки финансовых рынков

Для ликвидации нестабильности на рынках.

Федеральная резервная система США решила потратить 1,5 трлн долларов на скупку ценных бумаг, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

ФРС утверждает, что эти меры принимаются из-за нестабильности на рынках, вызванной распространением коронавируса. Вливание денег позволит преодолеть негативные последствия от вспышки коронавируса для рынка.

Банк заявил, что увеличит количество договоров "репо" путем закупки госблигаций и других ценных бумаг у банков и трейдеров с тем, чтобы продать их на следующий день или в течение короткого времени с определенными процентами.

О планах ФРС США было объявлено до завершения фондовых торгов в США, однако они все равно закончились значительным снижением котировок. Ключевые индексы потеряли более 9% по итогам сессии.

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