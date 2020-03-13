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США потратит $1,5 трлн для поддержки финансовых рынков

Для ликвидации нестабильности на рынках.

Фото : Pixabay13 марта 2020, 18:48

Федеральная резервная система США решила потратить 1,5 трлн долларов на скупку ценных бумаг, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

ФРС утверждает, что эти меры принимаются из-за нестабильности на рынках, вызванной распространением коронавируса. Вливание денег позволит преодолеть негативные последствия от вспышки коронавируса для рынка.

Банк заявил, что увеличит количество договоров "репо" путем закупки госблигаций и других ценных бумаг у банков и трейдеров с тем, чтобы продать их на следующий день или в течение короткого времени с определенными процентами.

О планах ФРС США было объявлено до завершения фондовых торгов в США, однако они все равно закончились значительным снижением котировок. Ключевые индексы потеряли более 9% по итогам сессии.


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