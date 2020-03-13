Вирусологические лаборатории в Казахстане готовы к коронавирусу

Лаборатории функционируют во всех областях и городах республиканского значения страны и сейчас работают в режиме 24/7.

Некоторое время назад от пользователей соцсетей прозвучали недоверчивые возгласы, мол, "вот мы не верим, что в Казахстане нет коронавируса, наверное, просто наши врачи не могут его выявить". Могут и еще как! Все необходимое, начиная с соответствующей лаборатории, оборудования и кадров имеется в городах и областях Казахстана. Корреспондент zakon.kz побывала в таком медучреждении.

Официально учреждение называется - вирусологическая лаборатория Национального центра экспертизы филиала города Нур-Султана. Расположена она недалеко от старого железнодорожного вокзала в так называемой старой части города. На первый взгляд не сложно сказать, что это святая святых для разных проб и анализов. Трехэтажное обычное здание тоже, как и район, старенькое, но на вид довольно крепкое. Узкие коридорчики, широкие стены, небольшие комнатки.

На входе меня и коллег с телеканала встретила медсестра. Она предупредила, что по зданию просто так без медицинской маски, шапочки, бахил и халата ходить нельзя. Все это медработники нам принесли. После этого нас проводили до второго этажа, где из рук в руки "перехватила" руководитель лаборатории Айнаш Ержановна Макушева.

Этаж оказался поделен на две части. Одна - административная, где медработники в основном заняты бумажной работой. Вторая - производственный отсек. Именно туда доставляют пробы различных вирусов, в том числе и коронавирусной инфекции (COVID-19). Но, чтобы зайти туда, нужно полностью укомплектовываться в специальный комбинезон с защитными очками и респиратором - в шутку все это обмундирование медики называют между собой "скафандром". Все это одноразовое. После выхода из производственной зоны утилизуют.

Обычно вход в эту часть для посторонних лиц воспрещен, но в порядке исключения нам разрешили посмотреть на то, что там происходит. Конечно же, в помещение, где лаборант исследует пробы, не пускают, но через стеклянные двери можно наблюдать, как протекает процесс. В общем, по одну сторону вдоль коридора располагаются сами лабораторные комнаты, они сообщены между собой специальными окошками, через которые передают пробы. По другую сторону - комнаты, в которых находится весь необходимый инвентарь и материал, а также душевые. Принимать душ лаборанты обязаны каждый раз после завершения рабочего процесса. Они снимают "скафанды", убирают их в пакеты, сдают на утилизацию и идут на санобработку.

Задаю Айнаш Ержановне самый главный вопрос по поводу того, умеют ли казахстанские медики выявлять коронавирус, и что у них для этого есть?

Эти приборы у нас - это последняя технология, - показывает она на аппараты, которые внешне напоминают принтеры. - Называются "амплификаторы", Rotor-Gene, шеститысячники. Вот на этих приборах мы определяем именно РНК-коронавирусной инфекции. В чем принцип этого прибора? Вообще сам РНК-содержащий вирус очень маленький, поэтому этот аппарат копирует определенные участки К-ДНК. Увеличивает количество вирусов и, получается, что прибор это улавливает.

На данный момент вирусологическая лаборатория Национального центра экспертизы филиала города Нур-Султана полностью оснащена необходимым оборудованием, расходными материалами американского, российского и китайского производства.

Лаборатория работает 24/7. Казахстанцы могут не переживать. Как только поступает к нам сигнал, то мы сразу же бригадой, в составе которой лаборант-вируслог, выезжаем на объект. Берем забор у человека. Забор берется из верхних дыхательных путей, так как входными "воротами" для коронавирусной инфекции являются верхние дыхательные пути. Поэтому мы берем из носа и зева носоглоточный мазок. И он же в кратчайшие сроки с соблюдением всех холодовых цепей доставляется в лабораторию, а через 5-6 часов мы выдаем результаты, - уточнила Ержанова.

По ее словам, подобные лаборатории функционируют во всех областных центрах Казахстана и городах республиканского значения. К слову, здесь определяют не только коронавирусная инфекцию, но и все остальные – это все типы гриппов А, В, субтипы, риновирусы, норо/рото/астровирусы, энтеровирусные инфекции, а также вирусные гепатиты А, В, С, D и Е.

В целом, завлабораторией заверяет, что они 100-процентно готовы к коронавирусу в Казахстане в любых масштабах и количестве. Все необходимое для выявления и определения коронавирусной инфекции COVID-19 имеется.

- А если человек почувствовал себя плохо и хочет выяснить нет ли у него коронавируса, то он может прийти к вам? – спрашиваю ее напоследок.

- Люди могут обратиться в поликлинику по месту жительства. Далее нам поступает извещение "отобрать мазок, собрать" и вместе с эпидемиологами мы потом отрабатываем. Мы лаборатория, мы делаем анализы, - заключила Айнаш Ержановна.

На момент подготовки материала министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сообщил о первых пациентах на территории Казахстана, у которых был подтвержден коронавирус. Все они - казахстанцы, прилетевшие из других стран.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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