В Костанайской области вывезли свыше тысячи кубометров снега

В чрезвычайных резервах и резервах на неотложные затраты на 2020 год акиматами заложено 506,6 млн тенге.

В Костанайской области очистили 31,4 км арыков и каналов, вывезли 1 044 тыс. кубометров снега, в рамках подготовки к весенним паводкам, сообщает zakon.kz.

Согласно ДЧС Костанайской области, взрывные работы на реках Костанайской области запланированы со 2-ой декады марта.

В чрезвычайных резервах и резервах на неотложные затраты на 2020 год акиматами заложено 506,6 млн тенге (108 млн. 950 тыс. тенге – чрезвычайный резерв, 397 млн 621 тыс. тенге – резерв на неотложные затраты).

На автомобильных дорогах очищено 1 166 водопропускных сооружений, 493 на железнодорожных путях. Для предупреждения и ликвидации последствий паводков подготовлены запасы в объеме 140 тонн ГСМ, 13 тыс. тонн инертных материалов, 56,4 тыс. мешкотары и 41 тонн взрывчатки.

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