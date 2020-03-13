Парламент Турции закрыли на дезинфекцию

Ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил о втором подтвержденном случае заражения коронавирусом в стране.

Турецкий парламент закрыт для проведения дезинфекции из-за риска распространения нового коронавируса, все его сотрудники отпущены домой, передает zakon.kz.

Об этом заявил РИА Новости источник в высшем законодательном органе Турции в пятницу.

Ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил о втором подтвержденном случае заражения коронавирусом в стране, заболевший контактировал с мужчиной, который прибыл из Европы и стал первым выявленным в Турции больным c COVID-19.

Нас всех отпустили домой. Сейчас во всех помещениях парламента проводится дезинфекция. До конца марта посещения парламента прекращены, - сказал он.

По его словам, режим работы парламента на следующей неделе пока неясен.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

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