В каком состоянии зараженные коронавирусом в Алматы

Весь экипаж самолета, на котором прибыл второй зараженный, был помещен под карантин.

Фото : zakon.kz

Руководитель Управления здравоохранения Алматы Тлеухан Абильдаев рассказал, как чувствуют себя зараженные коронавирусом казахстанцы, передает корреспондент zakon.kz. У двух граждан Казахстана, прибывших из Германии, лабароторно подтвердили коронавирусную инфекцию. В настоящее время данные пациенты госпитализированы в инфекционную больницу Алматы на изоляцию. Состояние больных удовлетворительное. Начато лечение согласно протоколу ВОЗ. Все контактные лица установлены и госпитализированы, - заявил Абильдаев. Также он рассказал про второго зараженного, прибывшего 12 марта. Когда прибыл второй, то весь экипаж был помещен на карантин. Они находятся в инфекционной больнице, - сказал Абильдаев. Абильдаев сообщил про общее количество людей на карантине. 466 человек находятся в карантинных госпиталях. Эти люди не имеют отношения к двум зараженным. С двумя зараженными контактировали девять человек и три человека из экипажа. Они находятся под наблюдением, - заключил глава Управздрава. Айтурган Азимжанова

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