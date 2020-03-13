В каком состоянии зараженные коронавирусом в Алматы
Весь экипаж самолета, на котором прибыл второй зараженный, был помещен под карантин.
Фото : zakon.kz13 марта 2020, 19:23
Руководитель Управления здравоохранения Алматы Тлеухан Абильдаев рассказал, как чувствуют себя зараженные коронавирусом казахстанцы, передает корреспондент zakon.kz.
У двух граждан Казахстана, прибывших из Германии, лабароторно подтвердили коронавирусную инфекцию. В настоящее время данные пациенты госпитализированы в инфекционную больницу Алматы на изоляцию. Состояние больных удовлетворительное. Начато лечение согласно протоколу ВОЗ. Все контактные лица установлены и госпитализированы, - заявил Абильдаев.
Также он рассказал про второго зараженного, прибывшего 12 марта.
Когда прибыл второй, то весь экипаж был помещен на карантин. Они находятся в инфекционной больнице, - сказал Абильдаев.
Абильдаев сообщил про общее количество людей на карантине.
466 человек находятся в карантинных госпиталях. Эти люди не имеют отношения к двум зараженным. С двумя зараженными контактировали девять человек и три человека из экипажа. Они находятся под наблюдением, - заключил глава Управздрава.
Айтурган Азимжанова
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