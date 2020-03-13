Украина временно закрывает границу для иностранцев
Украинцам советуют ограничить зарубежные поездки.
Фото : пресс-служба ГПСУ13 марта 2020, 19:24
Украина закрывает границы на въезд для иностранных граждан на две недели, чтобы не допустить распространения в стране коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание СOVID-19. Такое решение приняли на заседании Совета нацбезопасности и обороны, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает zakon.kz.
Как пишет "Укринформ", украинцам советуют ограничить зарубежные поездки.
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