Медики знают, с кем контактировала заболевшая короновирусом девушка

На этом борту было 90 пассажиров, 84 из них – жители Нур-Султана.

Управление здравоохранения города Нур-Султан начало процесс госпитализации пассажиров, прилетевших одним рейсом с гражданкой Казахстана, заразившейся коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня в Службе Центральных коммуникаций сообщила руководитель Управления общественного здравоохранения Сауле Кисикова, передает корреспондент zakon.kz.

13 марта в 8:25 утра женщину сняли с рейса Милан-Москва-Нур-Султан, где вместе с ней летело 90 пассажиров, и направили в карантин. Позже был произведен забор биоматериала. Результат – положительный.

Она не предъявляет жалоб, но мы уже начали лечение. Она содержится в одноместной палате с хорошей вентиляцией (…) На этом борту было 90 пассажиров, 84 из них – жители Нур-Султан. Сейчас мы их обзваниваем для проведения дальнейшей диагностики и госпитализации. Мы уже начали эту работу, - сказала она

Согласно плану мероприятий, которые производятся в столице, развернут стационары нескольких уровней. И с 28 января по сегодняшний день туда поступило порядка 600 человек.

Около 500 уже выписаны с отрицательным результатом лабораторных исследований.

Мы настаиваем: нужно исполнять рекомендации ВОЗ и врачей, правила поведения. При наличии симптомов (температура, кашель) обращаться в скорую помощь, либо звонить в колл-центр, самолечением нельзя заниматься, беречь свое здоровье и здоровье окружающих, стараться меня взаимодействовать с людьми, - отметила Кисикова.

13 марта стало известно о двух выявленных случаях коронавируса в Казахстане. Они прибыли из Германии в Алматы. Сейчас идут мероприятия по выявлению контактных с больными людей.

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Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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