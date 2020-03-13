Сколько денег выделили из бюджета на борьбу с коронавирусом в Алматы

Эти деньги управление здравоохранения Алматы потратило на маски, защитные костюмы.

Руководитель алматинского управления здравоохранения Тлеухан Абильдаев рассказал, сколько денег было выделено государством на борьбу с коронавирусом в Алматы, передает zakon.kz.

Он отметил, что врачи работают с зараженными согласно рекомендациям ВОЗ. Все лекарства покупаются компанией "СК-Фармация". Эти лекарства у нас есть.

Из республиканского бюджета было выделено 73,5 млн тенге. Эти деньги мы потратили на средства личной гигиены, например, маски, защитные костюмы и так далее. Кроме того, "СК-Фармация" закупила необходимые лекарства и раздала. Также из средств городского бюджета было выделено в связи с этой ситуацией 94,5 млн тенге. На эти средства мы закупаем лекарства и защитную одежду для медицинских сотрудников. Больных, которые находятся в провизорных и карантинных стационарах, будут полностью финансировать из республиканского бюджета, - сказал он.

Если понадобится, то будут еще закупаться необходимые вещи, добавил он.

13 марта стало известно о двух выявленных случаях коронавируса в Казахстане. Они прибыли из Германии в Алматы. Сейчас идут мероприятия по выявлению контактных с больными людей.

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