Во всех учебных заведениях Алматы отменены занятия

Из-за коронавируса.

Все занятия в школах Алматы будут приостановлены не с 16, а с 14 марта. Студенты вузов тоже с 14 марта перейдут на дистанционное обучение, сообщает корреспондент zakon.kz.

Подтверждаю, занятия отменили. Пока на неопределенное время. Ситуацию сами же видите, - заявил пресс-секретарь акима Алматы Асет Мукажанов.

13 марта стало известно о двух выявленных случаях коронавируса в Казахстане. Они прибыли из Германии в Алматы. Сейчас идут мероприятия по выявлению контактных с больными людей.

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