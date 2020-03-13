Во всех учебных заведениях Алматы отменены занятия
Из-за коронавируса.
Фото : Pixabay13 марта 2020, 21:07
Все занятия в школах Алматы будут приостановлены не с 16, а с 14 марта. Студенты вузов тоже с 14 марта перейдут на дистанционное обучение, сообщает корреспондент zakon.kz.
Подтверждаю, занятия отменили. Пока на неопределенное время. Ситуацию сами же видите, - заявил пресс-секретарь акима Алматы Асет Мукажанов.
13 марта стало известно о двух выявленных случаях коронавируса в Казахстане. Они прибыли из Германии в Алматы. Сейчас идут мероприятия по выявлению контактных с больными людей.
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