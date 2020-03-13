Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Акмолинские полицейские нашли автора фейка о коронавирусе и наказали ее

Ей может грозить год тюрьмы.

Фото : Pixabay13 марта 2020, 22:43

Акмолинские полицейские в Акколь установили автора и распространителя ложного сообщения о жителях столицы, заболевших коронавирусом, сообщает zakon.kz.

Департаментом полиции приняты оперативные меры реагирования на распространение ложной информации о переводе заболевших коронавирусом жителей Нур-Султан в Акколь.

В результате проведенных оперативно – розыскных мероприятий, установлена личность автора фейкового сообщения, ею оказалась жительница Акколя 1972 года рождения, которая отправила аудиозапись своей родственнице.

Также к уголовной ответственности будет привлечена родственница подозреваемой, распространившая данную недостоверную информацию в других группах и мессенджерах.

По факту распространения информации в отношении женщин возбуждено досудебное расследование по ст. 274 УК РК (распространение заведомо ложной информации).


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты