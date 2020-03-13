Акмолинские полицейские нашли автора фейка о коронавирусе и наказали ее

Ей может грозить год тюрьмы.

Акмолинские полицейские в Акколь установили автора и распространителя ложного сообщения о жителях столицы, заболевших коронавирусом, сообщает zakon.kz.

Департаментом полиции приняты оперативные меры реагирования на распространение ложной информации о переводе заболевших коронавирусом жителей Нур-Султан в Акколь.

В результате проведенных оперативно – розыскных мероприятий, установлена личность автора фейкового сообщения, ею оказалась жительница Акколя 1972 года рождения, которая отправила аудиозапись своей родственнице.

Также к уголовной ответственности будет привлечена родственница подозреваемой, распространившая данную недостоверную информацию в других группах и мессенджерах.

По факту распространения информации в отношении женщин возбуждено досудебное расследование по ст. 274 УК РК (распространение заведомо ложной информации).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!