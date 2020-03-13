В Павлодаре приступили к обработке вагонов трамваев
Она будет проводиться на каждой конечной остановке.
Фото : Кадр из видео13 марта 2020, 23:03
Павлодарские трамваи будут обрабатывать специальным средством, для предотвращения распространения коронавируса, сообщает zakon.kz.
Согласно опубликованному в Instagram посту, процедура будет проводиться перед выходом трамвая на маршрут.
В обработку полового покрытия используется раствор с 10% раствор дезинфицирующего средства – дизхлор.
После того как вагон выехал на линию, на ближайшей конечной станции кондуктор и водитель произведут обработку.
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