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В Павлодаре приступили к обработке вагонов трамваев

Она будет проводиться на каждой конечной остановке.

Фото : Кадр из видео13 марта 2020, 23:03

Павлодарские трамваи будут обрабатывать специальным средством, для предотвращения распространения коронавируса, сообщает zakon.kz.

Согласно опубликованному в Instagram посту, процедура будет проводиться перед выходом трамвая на маршрут.

В обработку полового покрытия используется раствор с 10% раствор дезинфицирующего средства – дизхлор.

После того как вагон выехал на линию, на ближайшей конечной станции кондуктор и водитель произведут обработку.


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