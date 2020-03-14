В Алматы дезинфицируют общественный транспорт и остановки
В городе зарегистрировано три зараженных COVID-19.
Фото : almatytv14 марта 2020, 00:04
В Алматы ведется работа по дезинфекции общественного транспорта и остановочных комплексов, сообщает zakon.kz.
Согласно информации AlmatyTV, салоны автобусов протираются дезинфицирующим средством на каждой конечной остановке. Вагоны метро проходят санитарную обработку после каждого рейса.
В стране выявлено четверо зараженных коронавирусом, три - в Алматы, и одна - в Нур-Султане.
13 марта стало известно о первых двух выявленных случаях коронавируса в Казахстане. Они прибыли из Германии в Алматы. Сейчас идут мероприятия по выявлению контактных лиц с больными людьми.
Все новости о коронавирусе в Казахстане читайте здесь.
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