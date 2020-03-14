Заболевание коронавирусом президента Бразилии не подтвердилось
Мэр Майами заболел после встречи с ним.
Тест на коронавирус у президента Бразилии Жаира Болсонару показал отрицательный результат, сообщает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".
Госпиталь вооруженных сил и лаборатория SABIN засвидетельствовали отрицательный результат на COVID-19 у президента республики Жаира Болсонару, - говорится в сообщении.
Слухи о заболевании Болсонару появились после встречи с делегацией США, когда у главы секретариата по коммуникациям администрации президента Бразилии Фабио Вайнгартена выявили это заболевание.
После встречи мэра Майами Фрэнсиса Суареса с Болсонару, у первого обнаружили коронавирус.
Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников. На данный момент известно о 150 подтвержденных случаях.
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