Заболевание коронавирусом президента Бразилии не подтвердилось

Мэр Майами заболел после встречи с ним.

Тест на коронавирус у президента Бразилии Жаира Болсонару показал отрицательный результат, сообщает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Госпиталь вооруженных сил и лаборатория SABIN засвидетельствовали отрицательный результат на COVID-19 у президента республики Жаира Болсонару, - говорится в сообщении.

Слухи о заболевании Болсонару появились после встречи с делегацией США, когда у главы секретариата по коммуникациям администрации президента Бразилии Фабио Вайнгартена выявили это заболевание.

После встречи мэра Майами Фрэнсиса Суареса с Болсонару, у первого обнаружили коронавирус.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников. На данный момент известно о 150 подтвержденных случаях.

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