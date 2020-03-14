В Алматы водитель Toyota снес ЛЭП, врезался в дерево и повалил опору газовой трубы

Баламута доставили в больницу.

В Алматы случилось ДТП с участием одного авто, которое повредило ЛЭП и снесло опору газовой трубы, сообщает корреспондент zakon.kz.

По проспекту Суюнбая от 13 Военного городка в западном направлении двигалась праворульная Toyota Camry. Водитель, по всей видимости, двигался на высокой скорости и по невыясненным обстоятельствам не справился с управлением. Возможно, выбежал пешеход - следы торможения начинались у пешедного перехода.

Автомобиль потерял управление и вылетел на тротуар, где он жестко врезался в столб ЛЭП, срубая под корень, отбрасывает его на полтора метра, так что он остался висеть на проводах. Далее авто ударилось о небольшое дерево и, едва не улетая в арык, врезается в другое дерево водительской стороной.

В результате ДТП пострадал водитель. Он был один в машине. Его госпитализировали в ближайшую больницу. На месте сотрудники дорожной полиции выясняют все обстоятельства данного ДТП. Также "Камри" снес опору газовой трубы, утечки не имеется.

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