На большей части Казахстана ожидаются осадки 14 марта

Лишь на юге, юго-востоке и в центре сохранится погода без осадков.

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На большей части Казахстана, с фронтальными разделами местами ожидаются осадки, в виде дождя и мокрого снега, сообщает zakon.kz. Лишь на юге, юго-востоке и в центре сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, гололед, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ". В Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, местами туман, гололед. В Павлодарской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра ночью местами 18 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. В Акмолинской области ожидается усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с. В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с. Ночью в Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 17-22 м/с. В Западно-Казахстанской, днем в Жамбылской областях местами - усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с. В Кызылординской, Атырауской областях местами ожидается туман. В Мангистауской области местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. Прогноз погоды в Алматы: днем 12°, преимущественно ясно. Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 1°, частично облачно. Прогноз погоды на 14 марта.

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