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На большей части Казахстана ожидаются осадки 14 марта

Лишь на юге, юго-востоке и в центре сохранится погода без осадков.

Фото : вести14 марта 2020, 06:14

На большей части Казахстана, с фронтальными разделами местами ожидаются осадки, в виде дождя и мокрого снега, сообщает zakon.kz.

Лишь на юге, юго-востоке и в центре сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, гололед, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, местами туман, гололед.

В Павлодарской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра ночью местами 18 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Акмолинской области ожидается усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью в Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 17-22 м/с.

В Западно-Казахстанской, днем в Жамбылской областях местами - усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

В Кызылординской, Атырауской областях местами ожидается туман.

В Мангистауской области местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем 12°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 1°, частично облачно.

Прогноз погоды на 14 марта.


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