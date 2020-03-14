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Президент Туркмении посоветовал защищаться от коронавируса адыраспаном

По его словам, дым этого растения препятствует проникновению в организм человека различных вирусов.

Фото : яндекс14 марта 2020, 06:38

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе заседания правительства посоветовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством - адыраспаном, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Лидер страны отметил, что на протяжении тысячелетий предки туркмен создали национальные методы борьбы с вредными привычками и профилактики различных инфекционных заболеваний.

Наши мудрые предки твердо следовали традиции: окуривание дымом гармалы во время важных событий, - заявил он по местному телевидению.

Бердымухамедов подчеркнул, что сейчас традиция окуривания дымом гармалы, считающегося священным растением, продолжается. По его словам, дым этого растения препятствует проникновению в организм человека различных вирусов.

На данный момент в Туркменистане не зафиксировано ни одного случая заболевания.


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