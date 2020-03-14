Алматинский блогер с зараженного рейса из Германии рассказала о карантине

И посоветовала не подвергать себя и свою семью такому опыту.

Фэшн-блогер из Алматы Аида Ким, которая оказалась в числе пассажиров рейса из Германии с зараженным коронавирусом казахстанцем, рассказала о карантине, сообщает zakon.kz.

Приехала скорая помощь, померили температуру и увезли в инфекционку. Положили нас с мужем в разные палаты. В каждой палате 6 человек. В 20.00 предложили ужин, есть его конечно же никто не стал, - написала Аида в своем Instagram.

По ее словам, после того, как их разместили в палате, каждому выдали градусник, велели мерить температуру каждые три часа и записывать на специальном бланке.

Блогер отметила, что из-за нехватки информаци все были немного растеряны и посоветовала не подвергать себя и свою семью такому опыту.

Хотелось, чтобы пришел врач и объяснил нам дальнейшую нашу жизнь в данной палате. Пока были на осмотре, каждую минуту только слышалось. Рейс из Тайланда. Рейс из Сингапура. Ребята, не подвергайте себя и свою семью такому опыту (нахождение в инфекционке не самое веселое занятие), лучше отмените свои мартовские поездки и сидите дома с любимыми. В тепле и комфорте, - посоветовала она.

Также Аида Ким сообщила, что у них взяли мазок из носа и зева, и сделали забор крови из вены. Но предупредили, что результаты придется ждать 4-5 дней.

Она также отметила, что по прибытии в инфекционную больницу появились вопросы: сколько им там придется находиться, могут ли люди заразиться друг от друга, где находится заболевший пациент, действительно ли он был в одном самолете с ними.

Вместе с тем, она отметила, что медики были очень доброжелательны по отношению к пациентам.

Персонал в больнице на самом деле вежливый и очень приветливый! Но, к сожалению, ничего не знающий! Ответ на все: "ждем новостей", "узнаем у вышестоящего руководства", "мы не знаем, знает СЭС". Наверное, именно незнание сбивает с толку людей, - пишет Аида.

В связи с этим, она обратилась к властям с просьбой.

Я спокойна и готова высидеть здесь весь срок карантина для своего и общего блага. Ни в коем случае не пытаюсь посеять панику, а лишь показываю все происходящее изнутри! Я бы хотела обратиться к властям и попросить, просто чуть больше прозрачности! Забирая людей из дома, говорите сразу, куда человек едет и насколько! Проинструктируйте докторов, чтобы они тоже владели информацией и не выглядели глупо, не имея возможности ответить на элементарные вопросы! - подытожила блогер.

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