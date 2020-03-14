Билл Гейтс решил покинуть совет директоров Microsoft ради благотворительности

Миллиардер при этом останется советником генерального директора Microsoft.

Основатель Microsoft Билл Гейтс вышел из состава совета директоров корпорации и инвестиционного фонда Berkshire Hathaway, так как хочет сосредоточиться на благотворительной деятельности, сообщает zakon.kz.

Согласно сайту компании, миллиардер останется советником генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы.

Билл Гейтс намерен больше времени уделять своей филантропической деятельности, включая глобальное здравоохранение, образование и борьбу с изменением климата, – говорится в сообщении.

Сатьи Наделла поблагодарил основателя корпорации.

Учиться у Билла и работать с ним на протяжении долгих лет стало великой честью и привилегией. Билл основал нашу компанию с верой в демократизирующую силу программного обеспечения и страстью решать самые насущные проблемы общества. И Microsoft, и весь мир от этого только выигрывают, – отметил он.

Microsoft основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Гейтс входит в число богатейших людей мира.

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