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Трамп объявил режим ЧС в США из-за коронавируса

Число случаев заражения коронавирусом в США достигло 1264.

Фото : DW14 марта 2020, 07:41

Президент США Дональд Трамп на фоне резкого распространения коронавирусной инфекции в стране объявил о введении в США чрезвычайного положения, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Эта мера позволит федеральному правительству задействовать средства на случай чрезвычайных ситуаций.

Я официально объявляю сегодня общенациональную чрезвычайную ситуацию. Данная мера открывает доступ к выделению 50 млрд долларов - значительным средствам - для штатов, территорий и местных властей для борьбы с этим заболеванием, - сказал Трамп.

По словам Трампа, уже на будущей неделе будет получено до полумиллиона дополнительных тестов на коронавирус. Министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар получит чрезвычайные полномочия, позволяющие игнорировать федеральные предписания и законы, чтобы обеспечить врачам и больницам "гибкость" в лечении пациентов, сказал президент.

Трамп сделал это заявление на фоне продолжающихся переговоров с Конгрессом о пакете мер по борьбе с коронавирусом, однако о прорыве пока не сообщается, поскольку демократы в Палате представителей готовятся к голосованию по собственному законопроекту.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число случаев заражения коронавирусом в США достигло 1264.


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