ООН рекомендовала Казахстану обеспечить защиту детей мигрантов и независимость адвокатов

Казахстан заслужил похвалу за отмену смертной казни и шаги по защите женщин.

Казахстан выступил перед Советом ООН по правам человека с отчётом. Правительство РК получило рекомендации по решению целого ряда проблем, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт ООН.

Казахстан недавно принял решение отменить смертную казнь и ужесточил наказание за торговлю людьми. В свете предыдущих рекомендаций ООН о расширении участия женщин и молодежи в процессах принятия решений в стране готовится закон о 30-процентной квоте на членство в политических партиях для женщин и молодежи, - рассказала постоянный представитель Казахстана при женевском отделении ООН Жанар Айтжанова.

Она добавила, что в стране идет пересмотр закона о мирных собраниях, а следуя 17 рекомендациям по ликвидации дискриминации по признаку пола и сексуальной ориентации, в Астане рассматривают проект закона в области семейной и гендерной политики. По словам представительницы Казахстана, в стране принимают меры по соблюдению прав мигрантов, беженцев и людей без гражданства.

Участники дискуссии приветствовали шаги Казахстана по упрощению процесса регистрации новорожденных, а также в области ликвидации дискриминации женщин. Они подчеркнули необходимость криминализовать все без исключения формы насилия против женщин и девочек.

Ряд выступающих положительно оценили действия правительства, призванные обеспечить равный доступ к медицинскому обслуживанию и помочь гражданам найти работу. Одобрение вызывали и введение моратория на смертную казнь, а также создание межведомственной комиссии по борьбе с торговлей людьми. Делегатов, однако, беспокоит тот факт, что наряду с решением запретить физическое наказание детей, страна отвергла рекомендацию ООН укрепить защиту детей из числа мигрантов.

Сославшись на сообщения об угрозах в адрес адвокатов со стороны представителей судебной власти и правоохранительных органов, некоторые выступающие призвали правительство немедленно принять меры, обеспечивающие независимость адвокатов. В целом, в ходе обзора из 245 рекомендаций Казахстан принял 214, а 31 принял к сведению.

Процедура так называемого Периодического универсального обзора предполагает, что каждое государство регулярно представляет отчет о соблюдении прав человека, который рассматривается членами Совета ООН по правам человека. На нынешней сессии, кроме Казахстана, отчитались Ангола, Иран, Сан-Марино и Фиджи.

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