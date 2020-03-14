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Россия призвала США прекратить разжигать русофобию и заняться общей проблемой

Они так же отметили, что ряд вашингтонских политиков не останавливается ни перед чем для обострения российско-американских межгосударственных отношений.

Фото : Damian Dovarganes14 марта 2020, 09:04

Посольство России в США призвало ряд американских политиков прекратить разжигать русофобию и заняться борьбой с общей проблемой - пандемией коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Пять влиятельных сенаторов-демократов, включая их лидера Чака Шумера, выступили с заявлением, в котором обратились к властям ЕС, чтобы те рассмотрели возможность усиления антироссийских санкций и дипломатического давления. Законодатели мотивировали свой призыв якобы продолжающимися попытками российских граждан вмешиваться в выборы.

Посольство России на официальной странице в Facebook призывало американских политиков проявить здравый смысл и объединить усилия в борьбе с общей бедой – пандемией коронавируса.

Ряд вашингтонских политиков не останавливается ни перед чем для обострения российско-американских межгосударственных отношений. Своими нападками на Россию и наш народ они преследуют лишь свои узкокорыстные интересы в условиях очередной предвыборной кампании. Считаем неприемлемыми их попытки вовлечь в очередную аферу государства Евросоюза, - заявили в посольстве.


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