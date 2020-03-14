За прошедшие сутки в стране не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом

Дальнейшие мероприятия по профилактике и борьбе с COVID-19 в республике продолжаются в полном объеме

Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК обратился к казахстанцам, передает zakon.kz.

Уважаемые казахстанцы, за прошедшие сутки в стране не выявлено случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Число заболевших - 4 человека. Они находятся в карантине под строгим наблюдением медиков. Контактные с ними граждане установлены и взяты на контроль. Дальнейшие мероприятия по профилактике и борьбе с COVID-19 в республике продолжаются в полном объеме, - сказано в сообщении.

13 марта стало известно о четырех случаях заражения коронавирусом в Казахстане. Это люди, прибывшие из Германии и Италии. Трое лежат в алматинских медучреждениях, одна - в Нур-Султане.

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