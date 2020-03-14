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Озвучены итоги теста на коронавирус у гражданина ЮАР в Семее

На текущий момент коронавируса в Восточно-Казахстанской области нет.

Фото : mos.ru14 марта 2020, 09:59

У гражданина ЮАР, госпитализированного с насморком в Семее, не выявили коронавирус, передает zakon.kz со ссылкой на "Казинформ".

Получен результат анализа гражданина ЮАР, которого доставили по скорой помощи в инфекционный стационар. Хотим сообщить, что анализы на COVID 2019 показали отрицательный результат, - сообщили в акимате.

На текущий момент коронавируса в Восточно-Казахстанской области нет.

Накануне в Семее с температурой и насморком был госпитализирован 71-летний гражданин Южно-Африканской Республики, который приехал в ВКО по работе транзитом через Дубай и Нур-Султан.


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