Полиция поймала водителя, сбившего школьницу на пешеходном переходе

Водитель покинул место происшествия и не оказал помощи пострадавшей.

Акмолинские полицейские оперативно установили и задержали правонарушителя, сбившего на пешеходном переходе несовершеннолетнюю, сообщает zakon.kz.

Водитель покинул место происшествия и не оказал помощи пострадавшей.

12 марта 2020 года 37- летний правонарушитель, управляя автомашиной марки "Mazda-626" в селе Коянды Целиноградского района, совершил наезд на 15-летнюю школьницу, которая переходила дорогу на пешеходном переходе, в результате ДТП несовершеннолетняя получила легкие телесные повреждения и была госпитализирована, - говорится в сообщении пресс-службы ДП Акмолинской области.

В течение получаса стражами порядка Целиноградского РОП была установлена марка машины водителя, совершившего ДТП и установлена личность правонарушителя. Полицейские выяснили, что в момент совершения ДТП водитель находился в состоянии легкого алкогольного опьянения.

Все обстоятельства произошедшего ДТП зафиксировала камера фотофиксации.

В настоящее время, по факту ДТП составлен административный протокол в отношении правонарушителя по части 3 статьи 608 КРКоАП "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения"; по части 2 статьи 611 КРКоАП "Невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием".

Пострадавшая находится под наблюдением врачей. Следственные мероприятия продолжаются.

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