Коронавирус в Казахстане. Выступление Минобразования и Минкультуры
Пресс-конференция, посвященная принимаемым мерам по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Фото : strategy205014 марта 2020, 10:17
На площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК прошла пресс-конференция, посвященная принимаемым мерам по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Республике Казахстан, передает zakon.kz.
Спикерами выступили:
Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов;
Министр культуры и спорта РК Актоты Райымкулова;
Председатель комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК, главный государственный инспектор труда РК Ербол Нургалиев.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5011525-4190f15902b8e511f4debb543d6ca659
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...