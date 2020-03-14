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Коронавирус в Казахстане. Выступление Минобразования и Минкультуры

Пресс-конференция, посвященная принимаемым мерам по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Фото : strategy205014 марта 2020, 10:17

На площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК прошла пресс-конференция, посвященная принимаемым мерам по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Республике Казахстан, передает zakon.kz.

Спикерами выступили:

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов;

Министр культуры и спорта РК Актоты Райымкулова;

Председатель комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК, главный государственный инспектор труда РК Ербол Нургалиев.


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