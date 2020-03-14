Коронавирус в Казахстане. Выступление Минобразования и Минкультуры

Пресс-конференция, посвященная принимаемым мерам по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

На площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК прошла пресс-конференция, посвященная принимаемым мерам по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Республике Казахстан, передает zakon.kz.

Спикерами выступили:

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов;

Министр культуры и спорта РК Актоты Райымкулова;

Председатель комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК, главный государственный инспектор труда РК Ербол Нургалиев.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!