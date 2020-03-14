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Работу секций и кружков приостановили в Казахстане

До 5 апреля.

Фото : Ак Жайык14 марта 2020, 10:31

В Нур-Султане на брифинге Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов озвучил, закроют ли детсады и секции в связи с коронавирусом, передает zakon.kz.

Садики пока будут работать. Но мы все же по возможности родителей советуем не приводить детей в детские сады. Конечно, есть работа у людей, поэтому мы пока не приостанавливали их работу. Что касается секций и кружков. Детей там очень много, поэтому в таких местах массового скопления мы решили до 5 апреля приостановить их. По школам, как вы знаете 7 300 школ есть, мы их пустили на каникулы раньше. В период каникул учителя могут быть дома и работать из дома. Донесли эту информацию до директоров школ, - сказал министр.

Олимпиады и спартакиады решено не проводить.

Курсы повышения квалификации, где принимают участие тысячи учителей. Мы их переведем на онлайн формат. По колледжам принято решение перейти на дистанционный формат обучения. По вузам также проблем нет,- сказал Аймагамбетов.


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