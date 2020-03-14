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Иногородние студенты не обязаны покидать общежития

Но в общежитиях должен быть установлен определенный режим.

Фото : barthulina.livejournal.com14 марта 2020, 10:39

На брифинге министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов сообщил, что на период дистанционного обучения иногородние студенты вузов не обязаны покидать общежития, если у них нет возможности уехать домой, передает zakon.kz.

С ректорами вузов мы поговорили, если есть студенты, которые по каким-либо причинам не могут выехать домой, то они могут оставаться. Но каких-либо мероприятий там не будет, - сказал министр.

Он отметил, что нужно отнестись с пониманием, не форсировать. Но в общежитиях должен быть установлен определенный режим.


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