Будет ли оплачен больничный находящимся на карантине казахстанцам

Очень много вопросов поступают по оплате работников на период карантина.

Фото : zakon.kz

Всем работникам, которые попали на карантин, будут выданы больничные, сообщил председатель комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК, главный государственный инспектор труда РК Ербол Нургалиев, передает zakon.kz. Очень много вопросов поступают по оплате работников на период карантина. Всем работникам, которые находятся на карантине, вне зависимости от медицинского учреждения или в домашней изоляции, оплата и пособия производится в соответствии с временной нетрудоспособности (больничный), но в размере не более 17 МРП в месяц, - сказал Нургалиев.

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