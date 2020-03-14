Из-за коронавируса многие остались без работы. Как это компенсируют в Казахстане?
Оплата по причинам, независящим от работодателя, будет не меньше минимальной заработной платы - 42 500 на сегодняшний день.
Фото : zakon.kz14 марта 2020, 10:54
На брифинге в СЦК председатель комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК, главный государственный инспектор труда РК Ербол Нургалиев пояснил, как производится компенсация людям, временно оставшимся без работы, передает zakon.kz.
Как известно, с 13 марта введен запрет на проведение массовых мероприятий, закрыты кинотеатры, детские комнаты, секции и другие места. В связи с этим возникает вопрос, как быть людям, лишившимся работы?
Некоторые работодатели вынуждены направить своих работников на простой. Согласно статье 112 Трудового кодекса, порядок оформления простоя и условия оплаты временного простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, устанавливаются в размере не ниже минимальной зарплаты - 42 500 тенге. Если предусмотрено в трудовом или коллективном договорах, оплата может быть выше, - сказал Нургалиев.
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