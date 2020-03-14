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Как перенос каникул скажется на учебном процессе

Это было озвучено на брифинге в Нур-Султане.

Фото : zakon.kz.14 марта 2020, 11:07

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о том, как перенос каникул в школах Казахстана из-за коронавируса скажется на учебном процессе, передает zakon.kz.

По его словам, это никак не отразится на оценках учеников.

СОР уже проводился. Тут проблем нет. У нас есть 125 приказ , который регламентирует это. Вся инструкция доведена, поэтому ничего страшного нет в том, что кто-то не успел. Есть эти моменты в инструкциях, - заявил он.

Министр образования и науки отметил, что это прекрасная возможность для занятий самообразованием.

В период каникул мы часто говорим о том, что дети читают не так много , как мы хотели. Это прекрасная возможность, чтобы дети занимались самообразованием. МОН сейчас готовит специальные рекомендации, чтобы можно было использовать ресурсы, какие книги почитать. Такая работа будет организована, - заявил он.


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