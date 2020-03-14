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Игорь Лепеха назначен руководителем аппарата МВД

С апреля 2019 года он занимал должность начальника Штаба-департамента Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Фото : polisia14 марта 2020, 11:25

По согласованию с Администрацией Президента министром внутренних дел Ерланом Тургумбаевым руководителем аппарата МВД назначен генерал-майор полиции Лепеха Игорь Владимирович, передает zakon.kz.

Лепеха Игорь Владимирович родился в 1962 году в Карагандинской области. В органах внутренних дел служит с июля 1986 года, на различных оперативных должностях среднего и старшего начальствующего состава.

Имеет большой опыт работы на руководящих должностях.

В разные годы работал начальником управлений патрульной, административной полиции, заместителем начальника Департамента полиции Карагандинской области, заместителем председателя, председателем Комитета административной полиции МВД.

С апреля 2019 года занимал должность начальника Штаба-департамента Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Также начальником Штаба-департамента МВД назначен подполковник полиции Абильмажинов Талгат Баянович, ранее работавший заместителем начальника этого подразделения.


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