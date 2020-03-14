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Запущен Telegram-бот по вопросам коронавируса

Целью запуска является упрощение процедуры получения ответа на вопрос по коронавирусу гражданами страны.

Фото : 365info.kz14 марта 2020, 11:36

Национальный центр общественного здравоохранения МЗ РК запустил Telegram-бота по вопросам коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

НЦОЗ запустил Telegram-бота, с помощью которого пользователи могут получить ответы на вопросы по коронавирусной инфекции COVID-2019.

Целью запуска является упрощение процедуры получения ответа на вопрос по коронавирусу гражданами страны. Чтобы получить информацию нужно нажать на кнопку "Старт" в чате. Для того чтобы запросить информацию, пользователю необходимо отправить команды, нажимая на соответствующие кнопки в чате. Далее пользователь сможет посмотреть ответы. Чтобы воспользоваться его услугами, нужно быть зарегистрированным пользователем Telegram.

Telegram-бот "Коронавирус – горячая линия" содержит основную информацию о коронавирусной инфекции (что такое коронавирус, пути передачи, симптомы, инкубационный период, как защитить себя от заражения, кто будет взят на карантин и т.д). Бот доступен на двух языках: русском и казахском.

Также напоминаем, что на базе НЦОЗ по вопросам коронавируса действует круглосуточный call – центр (1406), 8 7172 768 043.

Содействие в создании этого бота оказала группа энтузиастов-разработчиков, тем самым проявивших свою социальную ответственность и неравнодушие в ситуации по коронавирусу. Победим вирус вместе!

Telegram-бот доступен здесь


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