Тетя Конора Макгрегора умерла от коронавируса
Об этом спортсмен узнал несколько дней назад, когда готовился к прямому эфиру в одной студий в Дублине.
Фото : lenta.ru14 марта 2020, 11:51
О смерти своей тети сообщил в своем Instagram ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, сообщает zakon.kz.
Об этом спортсмен узнал несколько дней назад, когда готовился к прямому эфиру в одной студий в Дублине.
Мне позвонили и сообщили, что моя любимая тетушка Энн скончалась. Я не мог больше жить. Моя бедная тетушка. Сестра моей мамы. Это тупой гребаный вирус. Что за ерунда происходит, - написал ирландец.
В своем посте спортсмен призвал тщательно соблюдать правила гигиены рук и лица.
Хорошие привычки, которые мы теперь приобретем от этой атаки природы, в будущем нас сделают сильными. Гигиена рук. Отношение к собственной гигиене лица. То, что мы действительно должны делать все… Будьте бдительны в отношении личной гигиены и личного пространства. Да пребудет с нами Бог, - заметил Макгрегор.
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