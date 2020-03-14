Тетя Конора Макгрегора умерла от коронавируса

Об этом спортсмен узнал несколько дней назад, когда готовился к прямому эфиру в одной студий в Дублине.

Фото : lenta.ru

О смерти своей тети сообщил в своем Instagram ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, сообщает zakon.kz. Об этом спортсмен узнал несколько дней назад, когда готовился к прямому эфиру в одной студий в Дублине. Мне позвонили и сообщили, что моя любимая тетушка Энн скончалась. Я не мог больше жить. Моя бедная тетушка. Сестра моей мамы. Это тупой гребаный вирус. Что за ерунда происходит, - написал ирландец. В своем посте спортсмен призвал тщательно соблюдать правила гигиены рук и лица. Хорошие привычки, которые мы теперь приобретем от этой атаки природы, в будущем нас сделают сильными. Гигиена рук. Отношение к собственной гигиене лица. То, что мы действительно должны делать все… Будьте бдительны в отношении личной гигиены и личного пространства. Да пребудет с нами Бог, - заметил Макгрегор.

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