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О ситуации с коронавирусом в Нур-Султане

Выступило руководство Управления здравоохранения столицы.

Фото : tishi14 марта 2020, 12:26

На площадке Службы центральных коммуникаций прошел брифинг с участием Руководства Управления здравоохранения Нур-Султана, передает zakon.kz.

Спикеры:

руководитель Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова

руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Нур-Султана

Исаков Зекен Беркутович - руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Нур-Султану.


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