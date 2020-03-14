О ситуации с коронавирусом в Нур-Султане
Выступило руководство Управления здравоохранения столицы.
Фото : tishi14 марта 2020, 12:26
На площадке Службы центральных коммуникаций прошел брифинг с участием Руководства Управления здравоохранения Нур-Султана, передает zakon.kz.
Спикеры:
руководитель Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова
руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Нур-Султана
Исаков Зекен Беркутович - руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Нур-Султану.
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