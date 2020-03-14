Чиновники Алматинской области рассказали о привентивных мерах противодействия коронавирусу

Для недопущения роста цен на социально значимые продукты питания активизирована работа Стабилизационного фонда.

В целях профилактики и предупреждения коронавируса по поручению акима Алматинской области приняты ряд комплексных мер, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На сегодняшний день по области имеется 550 инфекционных коек, из них 237 детских 313 взрослых коек. Дополнительно развернуто 479 инфекционных коек при медицинских организациях, 517 провизорных и 1161 карантинная (обсервация) коек.

Медицинские учреждения области имеют достаточное количество препаратов. Кроме этого уделяется внимание и на обеспечение безопасности самих медработников, закуплены индивидуальные средства безопасности. Медперсонал прошёл обучение их действия будут проходить согласно разработанному алгоритму, - отметил руководитель пресс-службы акима Алматинской области Галымурат Жукел.

Для недопущения роста цен на социально значимые продукты питания активизирована работа Стабилизационного фонда, также усилен контроль цен на товары, услуги, тарифы и коммунальные услуги.

На складах имеется достаточное количество продовольственных товаров. Торговые сети и оптовые реализаторы также имеют свои запасы, что говорит о стабильности в этом секторе. Тем неменее, ведётся работа по недопущению необоснованного повышения цен, - заверили в пресс-службе акимата Алматинской области.

Аким Алматинской области Амандык Баталов поручил продолжить работу по своевременному началу весенне-полевых работ, обеспечению продовольственной безопасности и наполнению рынка необходимым объемом сельскохозяйственной продукции.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!