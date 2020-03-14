В Алматы готовили теракт на Наурыз

Расследование продолжается.

13 марта 2020 года Комитетом национальной безопасности по результатам оперативно-розыскных мероприятий в городе Алматы задержан и санкции суда подвергнут аресту приверженец идеологии международной террористической организации "ДАИШ" (запрещена в Казахстане), сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт КНБ РК.

Арестованный подозревается в подготовке теракта в местах скопления населения в период празднования Наурыз мейрамы. В ходе следственных действий у него изъяты две боевые гранаты, - говорится в сообщении.

В отношении указанного лица возбуждены уголовные дела по статьям 255 (Акт терроризма) и 258 (Финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Расследование продолжается.

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