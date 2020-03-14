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Куда разъехались казахстанцы, прилетевшие в Нур-Султан с зараженной пассажиркой?

Это Алматы, Атырау, Степногорск и Караганда.

Фото : tobol14 марта 2020, 13:05

На брифинге в СЦК руководитель Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова сообщила, что 14 казахстанцев с рейса из Милана, где была зараженная казахстанка, разъехались по стране. Она озвучила, куда они уехали, передает zakon.kz.

Это не зараженные. Это контактная категория лиц. 14 граждан Казахстана уехали в регионы. Они изолированы в провизорные стационары. Это Алматы, Атырау, Степногорск и Караганда, - пояснила спикер.

На сегодня в Нур-Султане две зараженных пациентки. В Алматы - четверо.

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