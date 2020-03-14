О неприятных последствиях для переболевших коронавирусом рассказали врачи

Функция легких снизилась на 20-30%.

Гонконгские врачи выяснили, что у некоторых излечившихся от коронавируса наблюдается снижение функции легких, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Они (выздоровевшие - прим. ТАСС) задыхаются, если идут чуть быстрее (обычного). У некоторых пациентов, вероятно, функция легких снизилась на 20-30%, - сказал представитель одной из гонконгских больниц.

Такой вывод врачи сделали по результатам наблюдения за несколькими пациентами после выписки. Для восстановления работы легких им будет назначен курс физиотерапии.

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